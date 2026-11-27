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Сотрудники вневедомственной охраны 25 ноября 2026 года задержали мужчину, который бил припаркованные автомобили на улице Комсомольской в Электростали и нецензурно оскорблял окружающих, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сообщение о происшествии во дворе многоквартирных домов на улице Комсомольской поступило в правоохранительные органы 25 ноября. На место прибыл экипаж Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина наносил удары по припаркованным автомобилям и сопровождал порчу чужого имущества нецензурной бранью в адрес окружающих. Сотрудники задержали агрессивно настроенного нарушителя и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Владимирской области. Ранее он был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.