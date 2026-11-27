В Новгородской области предложили платить 1 млн рублей за четвертого и последующих детей

Губернатор Новгородской области Александр Дронов предложил выплачивать семьям по 1 млн рублей при рождении четвертого и последующих детей, сообщает «Бриф24» .

Инициативу обсудили на расширенном заседании Координационного совета по поддержке семей накануне Дня матери. Региональный капитал «Новгородская семья» предлагают направлять на жилье или покупку автомобиля. Все действующие льготы сохранятся.

Власти вместе с Агентством стратегических инициатив подготовили план из более чем 180 мероприятий с акцентом на помощь многодетным. Для семей с пятью и более детьми они также прорабатывают полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Участники заседания обсудили и помощь работодателей сотрудникам с детьми. Более 700 организаций региона внедряют стандарт семейноцентричности: открывают детские комнаты и делают помещения доступными для родителей с колясками.

«Мы понимаем, что нам есть над чем работать. В этот процесс должны быть вовлечены все без исключения: и органы власти, и наши округа, и представители бизнеса», — подчеркнул Дронов.

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