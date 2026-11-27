В Новгородской области предложили платить 1 млн рублей за четвертого и последующих детей
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Губернатор Новгородской области Александр Дронов предложил выплачивать семьям по 1 млн рублей при рождении четвертого и последующих детей, сообщает «Бриф24».
Инициативу обсудили на расширенном заседании Координационного совета по поддержке семей накануне Дня матери. Региональный капитал «Новгородская семья» предлагают направлять на жилье или покупку автомобиля. Все действующие льготы сохранятся.
Власти вместе с Агентством стратегических инициатив подготовили план из более чем 180 мероприятий с акцентом на помощь многодетным. Для семей с пятью и более детьми они также прорабатывают полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.
Участники заседания обсудили и помощь работодателей сотрудникам с детьми. Более 700 организаций региона внедряют стандарт семейноцентричности: открывают детские комнаты и делают помещения доступными для родителей с колясками.
«Мы понимаем, что нам есть над чем работать. В этот процесс должны быть вовлечены все без исключения: и органы власти, и наши округа, и представители бизнеса», — подчеркнул Дронов.
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