Строители планируют завершить дворец торжеств на улице Базаева в поселке Шаховская во II квартале 2027 года. Готовность здания достигла 93%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый культурно-досуговый центр позволит проводить праздничные церемонии, банкеты, концерты и театральные постановки. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

На первом этаже дворца площадью почти 2 тыс. квадратных метров разместят зал торжественных приемов на 176 квадратных метров. Его оборудуют системой музыкального сопровождения и видеокамерами для записи мероприятий. Для подготовки к торжествам предусмотрены отдельные мужская и женская комнаты для переодевания.

По парадной лестнице гости смогут подняться в танцевально-банкетный зал площадью около 355 квадратных метров. Здесь установят светодиодный экран шириной более шести метров, концертную акустику, прожекторы и оборудование для световых и дымовых эффектов.

Сборная сцена из платформ позволит менять ее размеры, форму и высоту в зависимости от мероприятия. Оборудование для видеосвязи обеспечит подключение удаленных участников.

Для маломобильных посетителей предусмотрен лифт. Территорию вокруг дворца озеленят, в том числе высадят живую изгородь. Рядом со зданием уже оборудована общественная парковка на 53 автомобиля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.