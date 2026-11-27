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В Чехове завершили капремонт моста через Рожайку

Капитальный ремонт моста через Рожайку в селе Молоди в Чехове завершили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Движение в полном объеме откроют 27 ноября 2026 года в 18:00, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост длиной около 40 метров расположен на Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди муниципального округа Чехов. На время капитального ремонта на нем организовали реверсивное движение.

«В ходе капитального ремонта специалисты поочередно обновили обе части сооружения: отремонтировали опоры, смонтировали балки пролетного строения, укрепили конусы из армированного бетона на крайних опорах и армировали межблочные соединения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Артур Гарибян.

Рабочие также устроили слои мостового полотна, организовали водоотвод, обустроили проезжую часть и нанесли разметку. На мосту установили ограждения, для пешеходов оборудовали подходы и тротуары.

Ремонт моста 1948 года постройки повысил комфорт и безопасность передвижения жителей, обеспечил удобный проезд к жилым домам, усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, школе и железнодорожной станции Молоди.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.