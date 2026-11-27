Дептранс показал на видео, как произошла огненная массовая авария в Москве

Виновником резонансной аварии с пожаром на Комсомольском проспекте в Москве оказался водитель кроссовера Lixiang. Он разогнался выше разрешенного лимита и проскочил перекресток на красный свет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что именно это грубое нарушение спровоцировало таран попутных машин и последовавшее за ним воспламенение. В связи с этим автомобилиста привлекут к ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

На записи видеорегистратора одного из очевидцев запечатлен момент удара. Иномарка на высокой скорости влетает в поток под эстакадой, после чего мгновенно вспыхивает ярко-оранжевое пламя, а по проезжей части тянется длинный огненный след.

По уточненным данным столичного Депздрава, которые приводит ТАСС, медицинская помощь потребовалась пятерым участникам аварии. Четверых из них увезли на скорой в больницы.

ДТП произошло днем 27 ноября. Движение по проспекту перекрывали.

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