Городской образовательный медицинский кластер начал работу 24 ноября на базе школы № 1 в Королеве. Он объединил восемь учебных заведений, городскую больницу и Государственный университет просвещения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В кластер вошли пять гимназий и три школы наукограда. Государственный университет просвещения выступает ключевым вузовским партнером регионального проекта «Медицинские классы Подмосковья».

В Королеве работают восемь медицинских классов. Общая площадка позволит ученикам углубленно изучать химию и биологию, знакомиться с врачебными специальностями и осваивать навыки на тренажерах. Программа включает модули по хирургии, гематологии, оториноларингологии и терапии. Позже ее планируют дополнить кардиологией и пульмонологией.

«Мы хотим, чтобы ребята осознанно выбирали профессию и могли в дальнейшем прийти в Королевскую и другие больницы, в том числе через целевое обучение», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

Сотрудники Королевской больницы проведут на ее базе теоретические и практические занятия. Преподаватели университета просвещения организуют лекции, семинары, олимпиады и практикумы. В вузе школьники смогут изучать строение человека в кабинете виртуальной анатомии, знакомиться с аппаратами УЗИ и заниматься на хирургических тренажерах. Ученики медклассов также присоединились к движению «Волонтеры-медики».

В открытии участвовали представители Ярославского государственного медицинского университета и Пироговского университета. Оба вуза планируют подключиться к проекту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.