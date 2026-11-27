Опрос ВТБ показал, что 65% россиян использовали искусственный интеллект для решения финансовых задач. Из них 30% обращаются к нему регулярно, а 35% делали это хотя бы раз за последний год, сообщает «Бриф24» .

Чаще всего респонденты сравнивают с помощью нейросетей банковские продукты — этот вариант выбрали 52%. По 42% разбираются в терминах и новостях или выбирают вклады и накопительные счета. Каждый третий рассчитывал бюджет и расходы, каждый четвертый проверял предложения на мошенничество и подбирал кредиты. Каждый пятый просил совета по выбору ценных бумаг или фондов. Участники могли выбрать несколько ответов.

Почти все опрошенные отметили пользу искусственного интеллекта. Более половины хотя бы раз следовали его советам, но 40% дополнительно консультировались с финансовыми специалистами. Около четверти только сравнивали ответы с другими данными.

Около половины пользователей нейросетей для финансовых задач смогли сэкономить. Примерно треть заработали на сбережениях и инвестициях, 13% не заметили разницы, 6% заняли выжидательную позицию, 1% потерял деньги.

ВТБ провел опрос в ноябре 2026 года перед 17-м Инвестиционным форумом «РОССИЯ ЗОВЕТ». В нем участвовали 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет.

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