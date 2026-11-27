Жители трех округов Подмосковья на ежемесячном личном приеме подняли вопросы водоснабжения, водоотведения и ремонта домов. По обращениям назначили проверки и дали поручения ответственным организациям, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил важность совместной работы региональных властей, муниципалитетов и управляющих организаций.

«Каждый вопрос стремимся решать еще до приема. Для этого наши специалисты подведомственных организаций проводят выезды на место и лично взаимодействуют с жителями», — отметил министр.

Жительница Воскресенска обратилась по вопросу реконструкции канализационно-насосной станции. Министерство поручило организовать комиссионный выезд с участием Мособлводоканала и администрации округа для проверки станции, внутридомовых и внешних сетей водоотведения.

Еще одно обращение касалось утепления фасада дома в Юбилейном переулке. Администрации поручили проверить промерзание стен. По результатам определят необходимые работы в рамках текущего или капитального ремонта.

Заявительница из Орехово-Зуево сообщила о качестве ремонта фасада и необходимости капремонта крыши дома № 4 на Заводской улице в деревне Давыдово. Фонду капитального ремонта поручили проверить фасад вместе с заявительницей и при выявлении недостатков принять меры. Ремонт крыши по региональной программе запланирован на 2029–2031 годы. По итогам приема решили проработать его первоочередное включение в краткосрочный план на 2029 год.

Житель Богородского округа спросил о сроках ремонта станции водоподготовки водозаборного узла поселка Горбуша. Изначально на объекте планировали заменить только оборудование для озонирования, но после полного обследования решили комплексно отремонтировать станцию. Мособлводоканалу поручили обеспечить выход подрядчика на объект. Работы завершат до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.