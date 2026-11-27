сегодня в 17:30

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 27-летнюю местную жительницу, которая управляла автомобилем в состоянии опьянения и создавала угрозу другим участникам движения, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Наряд Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во время патрулирования на улице Пушкина заметил подозрительную иномарку. Автомобиль резко и хаотично останавливался, вилял из стороны в сторону, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

Росгвардейцы заблокировали машину. За рулем находилась 27-летняя местная жительница в состоянии опьянения с бокалом алкогольного напитка в руке. Женщина пояснила, что за рулем отмечала бракоразводный процесс.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанную Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.