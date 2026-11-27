«Плачу от счастья»: у Бони в ее день рождения умерла 19-летняя кошка Мурка

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала подписчикам, что в ее день рождения умерла ее кошка по кличке Мурка, которая прожила с ней 19 лет. О смерти питомца знаменитость сообщила в своих социальных сетях, записав эмоциональное обращение со слезами на глазах.

По словам Бони, о случившемся ей рассказала дочь Анджелина, приславшая видео из дома. Телеведущая подчеркнула, что плачет не от горя, а от счастья и светлого чувства.

«Я плачу от счастья, я не плачу от горя», — отметила телеведущая.

Незадолго до смерти животного, позавчера, они успели попрощаться, много обнимались и ласкались. Кошка ушла быстро и спокойно, как только хозяйка уехала.

Вслед за обращением Боня опубликовала архивную подборку из 20 совместных снимков с полосатой любимицей, охватывающую разные годы — от кадров, где Мурочка еще совсем маленький котенок, до фотографий последних лет. В подписи к публикации телеведущая назвала кошку своей душой, поблагодарила за 19 лет счастья и пожелала ей легкого пути.

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