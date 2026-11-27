Строители возводят первый из трех корпусов паркинга для ЖК «Гранель Мытищи» вблизи деревни Погорелки. Его готовность составляет 18%, завершить работы планируют во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Первый корпус многоуровневого паркинга в ЖК «Гранель Мытищи» рассчитан на 573 автомобиля. Сейчас строители возводят каркас здания, готовность объекта достигла 18%. Завершить работы планируют во II квартале 2027 года.

В шестиэтажном здании открытого типа площадью более 25 тыс. квадратных метров оборудуют грузопассажирский лифт и контрольно-пропускной пункт. Всего в трех корпусах комплекса гаражей-стоянок предусмотрено 1825 машино-мест. Во втором и третьем корпусах разместят 600 и 652 места соответственно.

Рядом с паркингом обустроят зоны отдыха со скамейками и велопарковками, проложат тротуары, установят уличное освещение и высадят зеленые насаждения.

ЖК «Гранель Мытищи» расположен вблизи деревни Погорелки, в семи километрах от МКАД, рядом с Пироговским лесопарком и водохранилищем. В микрорайоне уже работают школа на 1100 учеников и детский сад на 320 мест. Строительство жилых домов продолжается.

Застройщик паркинга — ООО СЗ «Гранель Бета». Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.