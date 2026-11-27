Наталия Утина и Юлия Алешина из Жуковского вошли в число лауреатов Всероссийской премии «Лицо нации. МАМА». Всего в этом году на премию поступило 4000 заявок со всей России, лауреатами стали 15 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Премия «Лицо нации. МАМА» — всероссийский проект, который отмечает матерей, чья жизнь и поступки становятся примером для общества: тех, кто поддерживает близких в непростых обстоятельствах, помогает другим, вносит вклад в развитие страны и воспитывает в детях лучшие качества. Это признание не просто заслуг, а особого материнского подвига — в делах, в заботе, в гражданской позиции.

Женщин поздравил глава Жуковского Андроник Пак.

«С огромной радостью поздравил их с высокой наградой за их труд и воспитание сыновей. Наталия Викторовна и Юлия Евгеньевна активно участвуют в помощи военнослужащим, собирают, отправляют и даже сами доставляют гуманитарные грузы, никогда не стоят в стороне. К сожалению, их сыновья погибли в зоне проведения Специальной военной операции при выполнении боевых заданий. Оба посмертно награждены Орденами Мужества», — сказал Андроник Пак.

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