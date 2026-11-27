Работы охватили двухэтажный основной корпус 1950-х годов постройки, прачечную и бойлерную детсада общей площадью 3 225 кв. м. Строители восстановили и усилили несущие конструкции, установили новые окна и двери, обновили кровлю и фасад.

Сейчас в здании приводят в порядок групповые помещения, залы, пищеблок и общие зоны. В ясельных группах обустраивают теплые полы. Для учреждения смонтировали наружные эвакуационные лестницы, продолжается установка пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля доступа.

На объекте работают 10 специалистов. Они завершают внутреннюю отделку и готовят территорию для безопасных прогулок и игр на свежем воздухе. В обновленном детсаду будут ясельные, дошкольные и логопедические коррекционные группы.

Эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному министерству ЖКХ, выезжали на объект более 30 раз. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил героизм, смелость и самоотверженность сотрудников строительного контроля. По его словам, аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.