В Жуковской детской школе искусств № 1 прошел Московский областной открытый конкурс-фестиваль «Хвала гитаре!». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В конкурсе приняли участие более 120 конкурсантов из 28 населенных пунктов Московской области и других регионов России. Среди них — обучающиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств, студий, творческих кружков, а также студенты средних специальных учебных заведений.

Конкурс проходил в пяти номинациях и нескольких возрастных группах. Свои номера представили солисты и ансамбли. Оценивало выступления профессиональное жюри, в состав которого вошли известные музыканты, лауреаты международных конкурсов, профессора, преподаватели вузов и колледжей.

«Ребята показали отличное владение техническими приемами классического исполнения, их выступления были яркими и выразительными», — говорится в сообщении.

Участников поздравила директор Жуковской ДШИ № 1, заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева. Она вручила благодарности членам жюри от председателя оргкомитета конкурса, заместителя главы городского округа Жуковский Ольги Алферовой.

По итогам выступлений были названы победители и лауреаты в каждой номинации. Ансамбль «Аланте» Жуковской детской школы искусств № 1 стал лауреатом III степени.

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