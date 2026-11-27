В Жуковском приступают к украшению города к Новому году

В Жуковском приступают к новогоднему украшению города. Об этом сообщил глава города Андроник Пак в рамках еженедельного оперативного совещания.

«На этой неделе приступаем к новогоднему украшению города. На общественных территориях будут размещены праздничные инсталляции. Также к украшению города приступили наши предприниматели», — сказал глава города.

Он также добавил, что 1 декабря в Жуковском состоится торжественное открытие зимнего сезона.

В рамках оперативного совещания также рассмотрели работу управляющих компаний. Заслушали доклады двух УК: «ЖилВек» и «Наукоград». За неделю жители чаще всего обращались по текущему ремонту, ремонту лифтов, а также задавали вопросы по водоснабжению.

Помимо отработки этих обращений, УК «Наукоград» выполнили работы: по ремонту межпанельных швов в 10-ти домах (ул. Гагарина, 41, ул. Гагарина, 71, ул. Макаревского, 5, ул. Макаревского, 9, ул. Гудкова, 7, ул. Клубная, 5, ул. Баженова, 13, ул. Баженова, 17, ул. Келдыша, 7, ул. Федотова, 15); по ремонту кровель в 5-ти домах (ул. Гагарина, 26/3, ул. Мичурина, 15, ул. Гагарина, 17/1, ул. Нижегородская, 12, ул. Гагарина, 25) и по ремонту подъездов в 3-х домах (ул. Чкалова, 24, ул. Гудкова, 9, ул. Фрунзе, 10).

«ЖилВек» также провели различные работы, среди них: ремонт подъездной двери (ул. Амет-хан Султана, 15к2), замена ламп освещения в подъезде (ул. Мясищева, 8), ремонт козырька подъезда (ул. Анохина, 8).

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