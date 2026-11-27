Бургер с сюрпризом: россиянка чуть не лишилась зубов, заказав фастфуд в доставке

Россиянка по имени Инна сообщила в соцсетях, что едва не сломала зубы во время приема пищи, обнаружив в заказанном через доставку бургере из популярной сети фастфуда крупную пластиковую крышку. После инцидента ей пришлось отправиться к стоматологу.

На опубликованных кадрах запечатлен фирменный бумажный пакет с логотипом сети быстрого питания и развернутый бургер. Внутри блюда лежит испачканный в соусе синий пластиковый колпачок.

По словам покупательницы, она заказала доставку еды, сделала первый укус и едва не повредила зубы о посторонний предмет.

Девушка предположила, что в начинку случайно попала крышка от емкости с соусом. Ей работники кухни заправляли блюдо. Позднее автор ролика уточнила в подписи к публикации, что из-за неприятной находки уже сидит на приеме в стоматологической клинике.

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