В Электростали помолились о здравии жителей и благополучии страны

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай 27 ноября возглавил литургию в храме Вознесения Господня в Электростали. Богослужение прошло в рамках открытия Рождественских образовательных чтений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 27 ноября принял участие в Божественной литургии в храме Вознесения Господня. Богослужение возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Служба состоялась в рамках открытия Рождественских образовательных чтений в городском округе. Для совместной молитвы в Электросталь прибыли благочинные и священнослужители церковных округов Балашихинской епархии.

Участники богослужения молились о мире и благополучии страны, духовном единстве народа и здравии жителей Электростали.

27 ноября — последний день перед началом Рождественского поста. Это время духовного очищения, молитвы, добрых дел и подготовки к Рождеству Христову, когда верующие уделяют особое внимание переосмыслению своих поступков, заботе о близких и помощи нуждающимся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.