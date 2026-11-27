Гостей поздравили заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман, заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников и настоятель Покровского храма иерей Андрей Андреев.

«Материнство — это великий дар и огромная ответственность, ежедневная бескорыстная самоотдача. Вы дарите детям любовь, доброту, заботу и мудрость», — сказал Иван Гетман.

Он отдельно поблагодарил матерей, чьи дети находятся на передовой и защищают страну, а также многодетных мам — их в округе более 5,5 тыс. Заместитель главы пожелал всем здоровья, душевного спокойствия, мира и домашнего уюта.

Перед концертом в фойе работала выставка-продажа изделий местных мастериц. На сцене выступили творческие коллективы округа и приглашенный вокальный ансамбль «Астера» под руководством Владимира Яцкевича — лауреат международных конкурсов и премии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С материнской любви начинается все самое важное в жизни: семья, забота о близких, любовь к Родине», — отметила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Лариса Лазарева.

Она добавила, что концерты и другие мероприятия ко Дню матери проходят ежегодно. Лазарева также подчеркнула важность роли отца: создание крепкой семьи — общая заслуга женщины и мужчины.

Всего ко Дню матери в муниципалитете запланировано 31 мероприятие. До конца ноября жители смогут посетить еще пять: два пройдут 27 ноября, три — 30 ноября. В программе — литературные встречи, тематические концерты и спектакли.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.