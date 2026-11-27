Во Дворце культуры Жуковского прошел XIII Открытый кубок КВН Главы городского округа. Мероприятие было разделено на два блока: в Малом встретились команды Московской юниор-лиги и Всероссийской юниор-лиги КВН, в Большом блоке – представители Высшей и Премьер-лиги, лиги Москвы и Подмосковья, а также других лиг, городов и регионов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Гран-При в Малом блоке завоевали «Бременские музыканты» из Москвы, в Большом – «Жигулевский заповедник» из Самары. Первое место в Малом блоке заняла команда из Жуковского «Футурина», в Большом – «Сони Эриксон» из Республики Беларусь.

«От всей души поздравляю победителей с ярким и заслуженным успехом! Ваша победа – это не только признание вашего остроумия и артистизма, но и результат упорного труда, командного духа и веры в свои силы. Желаю командам новых творческих идей, вдохновения и, конечно, громких аплодисментов! Пусть КВН и дальше помогает реализовывать самые смелые идеи и покорять новые вершины», – отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Провел мероприятие режиссер и редактор, руководитель КВН в Жуковском Дмитрий Володин. Организаторы Кубка — Администрация городского округа Жуковский, молодежный центр «Дружба» и творческая группировка «Жуковский КВН».

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