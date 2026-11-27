Сотрудники налоговой инспекции №22 в Одинцове 25 ноября приняли поздравления с 36-летием налоговых органов России. Более 20 налоговиков получили награды за успехи в службе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное собрание прошло в здании инспекции №22. Коллектив поздравили начальник межрайонной инспекции Александр Комзов, заместитель председателя Московской областной думы Михаил Терентьев, депутат Мособлдумы Ольга Ермакова, председатель совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, главы Краснознаменска и Власихи Игорь Головатик и Герман Потапчук.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что за десять месяцев 2026 года с территории муниципалитета в консолидированный бюджет Московской области поступило почти 83 млрд рублей. Доходы округа превысили 18 млрд рублей, кассовый план исполнен на 103,5%. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил более 1,7 млрд рублей.

«Для нас, представителей местного самоуправления, особенно важно, что за каждым дополнительным рублем, поступившим в бюджет, стоят возможности. Это строительство и ремонт школ, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство наших городов и поселков», — отметил Андрей Иванов.

С начала 2026 года администрация округа и инспекция №22 провели 10 совместных заседаний межведомственной комиссии. По их итогам удалось погасить задолженность на 263 млн рублей. В налоговый оборот вовлекли более 3 тыс. объектов недвижимости, на учет поставили свыше 600 обособленных подразделений организаций. Благодаря постановке подразделений на учет бюджет получил дополнительно почти 100 млн рублей. Иванов подчеркнул, что за этими результатами стоит большая ежедневная работа.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.