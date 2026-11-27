Проект «Азбука финансовой грамотности» школы «Триумф» из Химок включили в Каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности и финансовой культуре за 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект школы «Триумф» вошел в федеральный каталог, объединивший 161 инициативу из 83 регионов. Подмосковье представляют две практики — из Химок и Люберец.

Основой «Азбуки финансовой грамотности» стал кейс-чемпионат для учеников 7–10 классов. Команды решают практические задачи и защищают решения перед жюри. Школьники учатся планировать бюджет, оценивать риски и принимать финансовые решения.

Учитель математики Елена Самулкина начала разрабатывать методику в 1994 году. Сначала задачи решал один класс, затем — целые параллели и вся школа. В 2020 году к работе присоединились заместители директора Нина Винокурова, учитель истории и обществознания, и Ирина Шитикова, учитель английского языка. Вместе педагоги доработали методику и вывели чемпионат на муниципальный уровень, объединив образовательные организации Химок. Учитель Светлана Огоноченко реализует связанную с проектом программу для младших школьников.

Тематика чемпионата расширилась от личных и семейных финансов до сбережений, банковских услуг и способов увеличения доходов. В 2026 году участвовала 21 команда из 18 образовательных организаций Московской области — 105 школьников и 18 педагогов-наставников.

Игровой формат развивает аналитическое мышление, командную работу и навыки публичных выступлений. Опыт помогает готовиться к профильным олимпиадам, конкурсам и социально-экономическому профилю обучения, разрабатывать предпринимательские проекты. Самулкина отметила практическую направленность методики и вклад коллег в ее развитие. Начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова назвала федеральное признание значимым для системы образования города.

Каталог формирует Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Каталог и практика доступны на портале МОИФИНАНСЫ.РФ.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.