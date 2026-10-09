Доцент Балынин объяснил, как уход за пожилыми и инвалидами влияет на пенсию

Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком от 80 лет дает трудоспособному ухаживающему пенсионные баллы. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, сообщает RT .

Количество пенсионных баллов у каждого человека индивидуально. Их формируют ежемесячные страховые взносы работодателя и социально значимые периоды. В их число входят также военная служба по призыву и пребывание в добровольческом формировании.

«Так, например, ИПК за социально значимые периоды начисляются за каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 1,8, за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6, за третьим или последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4», — перечислил Балынин.

ИПК — это индивидуальный пенсионный коэффициент, который измеряют в пенсионных баллах. По расчету эксперта, мать четверых детей, ухаживавшая за каждым из них в течение 1,5 года, дополнительно получит 24,3 балла. При соблюдении необходимых условий она также может выйти на пенсию в 56 лет.

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