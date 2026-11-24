Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении ООО «Торговый дом Чистодел» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стало уклонение компании от заключения контракта на обслуживание оборудования системы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

МКУ «ЖКХ и Благоустройство» обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой включить ООО «Торговый дом Чистодел» в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение было связано с уклонением компании от заключения контракта на оказание услуг по обслуживанию оборудования системы спутникового слежения ГЛОНАСС.

Управление рассмотрело обращение, признало действия компании не соответствующими закону и решило включить сведения о ней в реестр. Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Торговый дом Чистодел» в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России по делу № А40-42704/26.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.