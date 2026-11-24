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Таможня потребовала с россиянки почти 1,58 млн рублей за ввоз Kia Sorento

Россиянке Оксане Твердохлебовой доначислили утилизационный сбор и пени почти на 1,58 млн рублей за Kia Sorento 2024 года выпуска, ввезенный через Казахстан, сообщает Life.ru .

При первоначальном оформлении автомобиля Твердохлебова уплатила 844 800 рублей. Позднее таможенные органы пересмотрели расчет.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2025 года Ростовская таможня потребовала доплатить около 1,18 млн рублей. Причиной стало неприменение специальной компенсационной формулы, учитывающей отдельные таможенные платежи. Кроме того, автомобилистке начислили около 397 тысяч рублей пеней.

Твердохлебова оспорила доначисление. В марте 2026 года Аксайский районный суд Ростовской области признал действия таможни незаконными, но в июне Ростовский областной суд отменил это решение.

В сентябре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал позицию апелляции. Согласно опубликованным сведениям, 12 ноября кассационная жалоба Твердохлебовой была направлена в Верховный суд России.

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