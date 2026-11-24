По словам Михаила Леуса, среднесуточная температура опустится ниже нуля почти на 12 дней позже обычного срока. В XXI веке средняя многолетняя дата начала метеорологической зимы приходится на 13 ноября.

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ уже зафиксировали снежный покров высотой менее сантиметра. По прогнозу синоптика, к вечеру вторника он достигнет 3,8 см, а к середине дня среды — 6,11 см.

«По данным базовой метеорологической станции Москвы ВДНХ, в городе сформировался снежный покров. Правда, пока он не великий, его высота менее одного сантиметра. Но в ближайшие дни он существенно увеличится. К вечеру вторника снежный покров достигнет 3,8 см, а в середине дня среды его высота составит 6,11 см. Учитывая относительно холодные прогнозы на финал ноября и начало декабря, это уже будет постоянный снежный покров, с которым мы попрощаемся только весной следующего года», — пояснил Михаил Леус в эфире радио Sputnik.

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