За последние полгода 25% опрошенных жителей российских городов пересылали подарки. Столько же отправляли вещи в другой город.

Директор по сервисным продажам СДЭК Екатерина Хрыкина в эфире радио Sputnik рассказала, что самыми частыми поводами для отправки посылок стали продажа личных вещей (42%) и пересылка документов (33%). Родственникам адресованы 22% частных отправлений, друзьям и коллегам — 14%.

Одежда, обувь и аксессуары встречаются в 32% посылок, детские вещи — в 14%, техника и электроника — в 13%, товары для дома — в 11%, книги и настольные игры — в 10%, продукты и заготовки — в 5%.

Ближайший пункт выдачи ищут 31% опрошенных, стоимость с дополнительными услугами уточняют 28%, возможность отслеживания — 24%, сроки — 23%. Хрупкие предметы содержат 12% посылок, тяжелые или крупногабаритные вещи — 9%, дорогие товары — 8%. Для подарка к определенной дате эксперт посоветовала заранее проверить сроки и оставить запас времени.

«А когда сроки поджимают — например, если платье нужно к важному вечеру, — можно рассмотреть срочную доставку. Для хрупких вещей важно подобрать подходящую упаковку. Так содержимое будет лучше защищено в дороге», — заключила Екатерина Хрыкина.

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