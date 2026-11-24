Таможня выявила почти 12 тысяч возможных ошибок в расчете утильсбора

Таможенные органы выявили 11 944 случая возможного расчета утилизационного сбора без специальной компенсационной формулы. Все операции относятся к Южному акцизному таможенному посту, сообщает Life.ru .

Сведения содержатся в акте проверки Федеральной таможенной службы от 14 апреля 2026 года № 3. Издание узнало о документе в ходе расследования.

Проблема касается автомобилей, ввезенных через государства Евразийского экономического союза. С апреля 2024 года для определенных категорий таких машин действуют правила расчета утильсбора с учетом разницы в таможенных пошлинах, налоге на добавленную стоимость и акцизах.

Если при первоначальном оформлении специальную формулу не применяли, таможня может пересмотреть расчет и потребовать доплату. Споры о применении формулы уже дошли до судов: некоторые автомобилисты оспаривают требования, поскольку ранее оформили документы на машины и уплатили утилизационный сбор.

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