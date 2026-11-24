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Гендиректор LIFE и SHOT предложил создать медиапроекты с Монголией

Гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов предложил российским и монгольским СМИ совместные проекты об общей истории двух стран. Одной из идей стало оживление архивных фото.

Фото - © Пресс-служба News Media Holding

Арапов выступил на первом Российско-монгольском медиафоруме в Улан-Баторе в ноябре 2026 года. Он отметил, что аудитория объединяется в тематические сообщества, поэтому редакциям важно укреплять доверие читателей и учитывать их интересы.

«У глобальных платформ есть масштаб. У национальных медиа — уникальный контекст, культурный код и понимание своей аудитории», — отметил гендиректор LIFE и SHOT.

В качестве примера Арапов привел проект «Мгновения весны», инициированный гендиректором News Media Holding Максимом Иксановым. Команда оживила с помощью искусственного интеллекта архивные фотографии возвращения солдат домой после Великой Отечественной войны. Пятисекундные ролики вызвали сильный отклик аудитории.

Арапов предложил применить этот подход к российско-монгольской истории. По его словам, даже 30-секундному ролику нужны интересный герой и полноценная драматургия.

Форум собрал более 70 участников. Его организовали агентство и радио Sputnik, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Союз журналистов Монголии.

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