Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 11:41

Каширский региональный оператор за прошедшую неделю вывез 246,4 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий Подмосковья. Объем твердых коммунальных отходов снизился по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За прошедшую неделю Каширский регоператор вывез 184 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов, 37,7 тыс. — крупногабаритных, 9,1 тыс. — раздельно собранных и 15,4 тыс. — несанкционированных отходов, спила и смета.

На обслуживаемых территориях также установили 152 новые емкости: 83 контейнера для смешанных отходов, 60 — для раздельно собранных и девять бункеров для крупногабаритных. Плановое обновление контейнерного парка помогает предотвращать переполнение баков и просыпание отходов, повышать качество коммунальной услуги.

«Сегодня каждый неплательщик региона перекладывает свою долю ответственности на плечи добросовестных граждан. Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский округ, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.