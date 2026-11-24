Производство, ритейл и бюджетная сфера меньше рискуют попасть под сокращения

Работники производства, торговли, медицины, образования и госслужбы меньше других рискуют потерять работу при сокращениях, считает карьерный консультант Татьяна Кутепова, сообщает «Лента.ру» .

По словам эксперта, риск сокращений ниже в секторах со структурным дефицитом кадров или темпами изменений, которые соответствуют потребностям экономики.

«В первую очередь под защиту попадают производственный сектор, ритейл и бюджетная сфера (медицина, образование, государственная служба). Здесь потребность в кадрах носит перманентный, базовый характер. Например, в реальном секторе и на производстве дефицит рабочих рук и квалифицированных инженеров исчисляется сотнями тысяч человек, и никакие технологии пока не способны полностью заменить живой труд», — высказалась Кутепова.

Разработчиков искусственного интеллекта пока защищает острая нехватка экспертов. Однако Кутепова видит долгосрочный риск: сектор повторяет путь рынка информационных технологий, чей инвестиционный пузырь начал сдуваться еще в 2024 году.

Главным вызовом консультант назвала нежелание молодежи выбирать рабочие, производственные и бюджетные специальности из-за их меньшего престижа. По ее мнению, меры господдержки и развитие среднего профессионального образования могут помочь устранить дисбаланс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.