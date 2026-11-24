сегодня в 11:56

В Дубне проведут экспортный форум и закупочную сессию для фармпроизводителей

Международный форум «Инновационный экспорт: фармацевтика, косметика и биотехнологии» пройдет 25–26 ноября в особой экономической зоне «Дубна». Производители встретятся с иностранными покупателями на закупочной сессии «Сделано в России. Выбирают в мире», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Организаторы форума — министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона и АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». Мероприятия пройдут по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Участники обсудят отраслевые тренды, экспортные возможности фармацевтики, косметики и биотехнологий, региональную и федеральную поддержку, инфраструктуру выхода на зарубежные рынки. Эксперты разберут вопросы сертификации, логистики, защиты интеллектуальной собственности и финансовые инструменты для экспортеров.

Фонд поддержки ВЭД организует реверсную бизнес-миссию с заранее составленным расписанием встреч. Производители смогут провести переговоры без зарубежных командировок. Приглашены проверенные партнеры — фармдистрибьюторы, аптечные сети и клиники из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Турции, включая многопрофильный госпиталь Мумбаи. Их интересуют лекарства, медоборудование, расходные материалы, космецевтика и БАДы.

Участие подтвердили предприятия из 11 субъектов РФ: Калуги, Рязани, Ярославля, Пензы, Волгограда, Тулы, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Московской области — якорного региона встречи. Формат призван укрепить межрегиональное сотрудничество.

«Главная цель таких встреч — выстроить прямой диалог между российскими производителями и зарубежными закупщиками», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

25 ноября гости познакомятся с продукцией резидентов на выставке и посетят производства. Это позволит оценить промышленную инфраструктуру, технологический потенциал и качество товаров, укрепить доверие и ускорить поиск партнеров.

Подробности и регистрация: https://exportmo.ru/forum_dubna2026

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.