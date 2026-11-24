Пациент поступил в отделение травматологии и ортопедии Щелковской больницы с патологическим переломом бедренной кости на фоне прогрессирующего рака почки. Метастаз разрушил костную ткань. Мужчине грозили потеря подвижности и невозможность продолжать лечение.

«Из-за обширного поражения костной ткани и угрозы распространения процесса стандартная фиксация была невозможна. Такая кость хрупкая и не держит обычные фиксаторы, а любое повреждение тканей вокруг очага может спровоцировать рост атипичных клеток. Поэтому мы работали в пределах здоровых тканей и использовали специальный модульный эндопротез тазобедренного сустава», — рассказал заведующий отделением Георгий Илуридзе.

Модульную конструкцию собирают под конкретного пациента прямо во время операции. Она позволяет заменить удаленный вместе с опухолью участок кости независимо от его длины. Протез надежно крепится к оставшимся здоровым частям бедренной кости и восстанавливает правильную ось нагрузки. Благодаря этому человек может ходить после заживления тканей.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Вмешательство позволило избежать инвалидизации. Пациента уже выписали из стационара и перевели на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.