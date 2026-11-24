В материале РИАМО разбираемся в подробностях ДТП в Чили – что о нем известно, кто погиб и как Цыпины развивали свой бизнес в России.

В минувшие выходные, 21 ноября 2026 года, на юге Чили произошло ДТП, унесшее жизни двух основателей крупнейшей российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» — Андрея и Марины Цыпиных. Супругам было по 67 лет. Цыпины строили свой бизнес более трех десятилетий и прошли путь от маленького зоомагазина в Подмосковье до федеральной сети из 600 магазинов.

ДТП в Чили 21 ноября 2026 года: как произошла авария с российскими туристами

Фото - © ITV Patagonia/YouTube

Авария случилась днем 21 ноября, около 13:40 по местному времени (19:40 по московскому времени), на 160–170-м километре трассы Ruta 9 Norte, ведущей из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, в районе поместья Сан-Херонимо в чилийском регионе Магальянес. По сообщению местной газеты La Prensa Austral, туристический микроавтобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком, двигавшимся с аргентинскими регистрационными номерами. В СМИ сообщили, что в ДТП погибли двое российских туристов. Удар был настолько сильным, что они скончались на месте, до приезда медиков. Еще пять человек — двое других российских туристов, гид и оба водителя — получили травмы, но их жизням, по данным медиков, ничего не угрожало.

По предварительной версии чилийского следствия, водитель микроавтобуса, перевозивший туристов из Пунта-Аренаса, потерял управление из-за переутомления и сонливости — свидетели говорили, что он совершал резкие и хаотичные маневры перед выездом на встречную полосу. А у водителя грузовика, гражданина Аргентины, тест выявил наличие наркотиков в крови. Обоим предъявлены обвинения: водителя автобуса суд отправил под ночной домашний арест, водителя грузовика арестовали с запретом покидать регион.

Сообщается, что первоначально жертв ДТП опознали как «Марина Цыпина и Андрей Цыпин, оба в возрасте 67 лет».

Посольство РФ в Сантьяго подтвердило гибель двух соотечественников и сообщило, что находится на связи с пострадавшими и родными погибших. При этом стоит уточнить: с именами и возрастом погибших, названными местными СМИ (Radio Magallanes транскрибировала фамилию как «Сыпины»), полностью совпадают данные основателей «Четырех лап». В компании же сообщили, что власти Чили пока не подтвердили гибель основателей сети Андрея и Марины Цыпиных. По данным местных СМИ, в ДТП погибли двое 67-летних туристов с такими же именами и созвучной фамилией.

«Мы активно выясняем информацию», — добавили в пресс-службе.

Причины ДТП в Чили: что рассказали очевидцы и установило следствие

Фото - © ITV Patagonia/YouTube

В техническом отчете Комиссии карабинеров по расследованию дорожно-транспортных происшествий в качестве основной причины аварии указывается, что Анхель Сильва «управлял транспортным средством в плохом физическом состоянии, сонный, усталый и утомленный, и это привело к тому, что на короткое время он потерял сознание от вождения, отклоняясь от своей траектории в другую сторону».

Мартин Техеда, сидевший впереди на пассажирском месте, сообщил карабинерам: «Водитель микроавтобуса выглядел уставшим. Я несколько раз спрашивал его, как он себя чувствует, поскольку машина виляла по дороге. Он отвечал, что все в порядке, может продолжать ехать».

Одна из туристок утверждает, что «водитель совершал резкие и непредсказуемые маневры». По ее словам, микроавтобус уже выехал на встречную полосу, когда шофер грузовика мигнул фарами.

Другой пассажир заявил, что «водитель совершал резкие и хаотичные маневры на протяжении всей поездки», отвлекался, доставал что-то из дверного кармана.

Андрей и Марина Цыпины: как супруги создали сеть зоомагазинов «Четыре лапы»

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

Андрей и Марина Цыпины — семейная пара, предприниматели, начавшие свой бизнес в 1992 году. Первые небольшие зоомагазины открылись в подмосковном Жуковском. На старте Андрей Цыпин сам разгружал товар, стоял за прилавком, общался с покупателями, договаривался о поставках кормов и даже сам занимался дизайном рекламных макетов. Марина была его полноправным партнером.

За тридцать лет Цыпины сделали из нескольких небольших точек федерального лидера зооритейла — «Четыре лапы». Сеть объединяет более 600 магазинов по всей России, интернет-магазин, а также сеть ветеринарных центров и груминг-салонов.

Бизнес семьи Цыпиных: завод кормов для животных и развитие производства

Фото - © личные страницы погибших

Помимо розницы, семья Цыпиных вложилась в импортозамещение и собственное производство. Им принадлежит компания ООО «Петэксперт», построившая в Липецкой области крупный завод по выпуску сухих и влажных кормов премиум- и суперпремиум-класса. Инвестиции в проект оценивались в несколько миллиардов рублей.

Бизнес стал еще более семейным благодаря вовлечению сына супругов Дмитрия Цыпина. Он с юности помогает родителям. Окончил Московскую государственную юридическую академию и работал в юридическом консалтинге, а с 2011 года присоединился к компании: сначала курировал правовое направление, затем занялся открытием новых магазинов и стал генеральным директором завода «Петэксперт», фактически руководя стратегическим развитием сети как ее совладелец.

В семье есть еще один сын, который не занимается семейным делом, а работает в сфере искусственного интеллекта.

Сейчас все находятся в ожидании итогов чилийского расследования, которое точно установит личности погибших и официально сообщит об этом.