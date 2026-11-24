В России формируется сегмент доставки с рынков силами независимых предпринимателей. Об этом рассказал замгендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян, сообщает «Лента.ру» .

Модель развивается вокруг крупных торговых комплексов, включая московские «Садовод» и «Фуд Сити». Посредники используют нейросети для создания предложений, продвижения в соцсетях и мессенджерах, приема заказов и организации доставки.

«Например, покупатель хочет приобрести свежие помидоры на рынке, но не готов тратить время на поездку. Посредник создает онлайн-витрину, сайт или страницу в социальной сети, где предлагает товары с рынка и услугу их доставки. При этом покупатель заранее видит стоимость товара и доставки, что делает условия покупки более прозрачными. Фактически речь идет о формировании сегмента микро- и нанологистики. Его ключевая особенность заключается в децентрализации: множество небольших предпринимателей независимо друг от друга организуют торговые операции и доставку товаров», — пояснил Васканян.

По словам эксперта, посредник сам находит покупателя, получает заказ, закупает товар на рынке и отправляет его клиенту. Такая схема позволяет обходиться без собственных крупных складов.

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