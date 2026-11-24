Невролог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Ибрагим Гаджиев рассказал о признаках мигрени, помощи при приступах и рисках частого приема обезболивающих, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неврологи используют правило пяти признаков мигрени: пульсирующая боль, ее локализация в одной половине головы, продолжительность приступа без купирования от 4 до 72 часов, усиление боли при ходьбе, наклонах или подъеме по лестнице, а также тошнота, рвота, свето- или звукобоязнь. По словам Ибрагима Гаджиева, совпадение четырех признаков из пяти указывает на классическую мигрень.

«Это тяжелое генетически обусловленное неврологическое заболевание, при котором мозг становится гиперчувствительным к внешним и внутренним стимулам», — пояснил врач-невролог отделения медицинской реабилитации Пушкинской больницы Ибрагим Гаджиев.

Врач назвал ошибкой попытки терпеть боль до последнего и полагаться на обычные обезболивающие — анальгин, парацетамол, ибупрофен. При мигрени моторика желудка замедляется, что мешает усвоению таблетки. Специалист рекомендовал принимать назначенный препарат в первые 30–60 минут приступа. Для купирования мигрени применяют триптаны: они сужают расширенные сосуды мозга и блокируют болевой сигнал. Назначать их должен врач. После приема препарата облегчить состояние помогают тишина, темная прохладная комната и сон.

Если приступы возникают чаще двух–четырех раз в месяц, невролог назначает ежедневную профилактическую терапию. Частый прием обезболивающих сам может провоцировать новые приступы — абузусную головную боль.

Мигренью страдают 15% людей, она входит в тройку заболеваний, ведущих к временной нетрудоспособности во всем мире. Народные методы могут отвлечь от боли, но не остановить приступ. Среди современных методов лечения — ботулинотерапия и моноклональные антитела.

МРТ при мигрени, как правило, не выявляет изменений: заболевание связано с биохимией и работой нейронов, а не с опухолью или сосудистой катастрофой. При характерных симптомах следует обратиться к неврологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.