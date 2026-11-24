БТИ Московской области с начала 2026 года провело 4904 работы по межеванию земельных участков. Процедура позволяет уточнить площадь и расположение земли, закрепить ее границы в документах и обновить сведения в реестре недвижимости, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Межевание необходимо, если границы участка ранее не определили, землю требуется разделить или объединить, уточнить ее площадь либо урегулировать разногласия с соседями. Процедура также нужна при подготовке к строительству и оформлении сделок с недвижимостью.

Сначала кадастровый инженер изучает правоустанавливающие документы и сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Затем он выезжает на участок, проводит геодезические измерения, определяет координаты поворотных точек и при необходимости согласовывает границы с владельцами соседних участков. По итогам инженер оформляет межевой план, на основании которого обновляют сведения в реестре.

С 1 марта 2025 года установленные границы — обязательное условие для регистрации сделок по продаже, дарению и передаче земельного участка в залог. Если координат границ нет в ЕГРН, регистрацию приостановят до их внесения.

Проверить сведения об участке можно по кадастровому номеру на портале Национальной системы пространственных данных. Другой способ — заказать выписку из ЕГРН через Госуслуги или МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.