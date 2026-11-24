51-летняя жительница Сибая получила год ограничения свободы за причинение смерти сестре по неосторожности. Приговор вынесли после отмены решения о прекращении дела, сообщает mkset.ru .

Трагедия произошла в июне 2026 года. Сестры вместе выпивали и поссорились. Во время конфликта одна из женщин толкнула другую. Та упала на пол, ударилась о выступающие части тумбочки и скончалась от травм.

При первом рассмотрении суд прекратил уголовное преследование в связи с примирением сторон. Прокуратура Сибая обжаловала это решение. Суд удовлетворил апелляционное представление и направил дело на новое рассмотрение в другой состав суда.

Повторный процесс завершился обвинительным приговором. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ — причинение смерти по неосторожности — и назначил ей один год ограничения свободы.

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