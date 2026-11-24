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Около 50 шиншилл погибают в собственных экскрементах на «ферме» в Москве

Житель столицы Александр обнаружил в городе так называемую ферму шиншилл, брошенную хозяином. Животные содержатся в клетках без воды и еды, некоторые из них погибли.

Всего на ферме обитает более 50 зверей. По словам Александра, их содержат в жутких условиях. Клетки никто не чистит, там скопилось много помета, среди которого и живут зверьки.

Пушистых не кормят и не поят. Кажется, что хозяин забыл об их существовании.

«Обнаружили ферму шиншилл в городе Москве. Бесхозную. Удалось накормить более 50 штук и напоить. Кого-то спасти не удалось», — рассказал Александр.

Тела некоторых погибших малышей так и остались лежать в клетках.

Волонтеры пытаются связаться с владельцем помещения, где находится ферма. Они хотят добиться нормального ухода для зверят. Некоторые неравнодушные граждане выражают готовность забрать пушистых себе.

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