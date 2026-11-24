Доллар по 85 к Новому году: рубль может рухнуть без шоков

Ослабление рубля до 85 за доллар к концу года представляется вполне возможным сценарием, и для этого не требуется существенного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры — достаточно ослабления российской валюты примерно на 3% от текущих уровней, сообщил РИАМО руководитель группы макроэкономики и фондового рынка «Альфа Капитал» Александр Джиоев.

По данным Банка России, за январь-сентябрь 2026 года профицит текущего счета вырос на 43% год к году, до 40,8 млрд долларов. Однако покупки валюты по бюджетному правилу сдерживают влияние экспортных поступлений на укрепление рубля.

«Ослабление рубля до 85 за доллар к концу года представляется вполне возможным сценарием, не требующим существенного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Для этого достаточно ослабления российской валюты примерно на 3% от текущих уровней — то есть „обычной“ недельной волатильности на валютном рынке», — пояснил Джиоев.

Фактором ослабления, по его словам, может стать увеличение спроса на валюту со стороны импортеров или сокращение продаж валютной выручки экспортерами. При этом сохраняющийся профицит по счету текущих операций продолжает поддерживать курс рубля.

Таким образом, даже без резких внешних шоков рубль может потерять около 3% к концу года — сценарий, который эксперт называет вполне реалистичным.

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