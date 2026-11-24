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В Металлургическом районе Челябинска школы в зоне отключения тепла перешли на сокращенное расписание после аварии на ТЭЦ «Мечел-Энерго», сообщает kursdela.biz .

По данным администрации Челябинска, первый котел ТЭЦ ЧМК запустили вечером 23 ноября, второй — в ночь на 24 ноября. Специалисты продолжают устранять последствия аварии. Теплоснабжение планируют восстановить вечером 24 ноября.

Все медицинские учреждения работают в обычном режиме. Часть из них переключили на резервные сети, в остальных температуру поддерживают мобильные котельные.

Детсады принимают детей в зависимости от потребности семей. Утром родители привели примерно половину от обычного числа воспитанников.

Четыре пункта временного размещения работают с 20:00. Пока никто за помощью не обратился.

Авария произошла в ночь на 23 ноября. Сотни домов остались без электричества и тепла. Электроснабжение восстановили 23 ноября к 9:00.

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