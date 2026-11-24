Дональд Трамп посоветовал Украине «найти нового президента» после спора с Владимиром Зеленским, передает rosbalt.ru со ссылкой на New York Magazine.

По данным журнала, спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер сообщил украинской делегации в Майами о намерении Трампа принять российское предложение: поставки дизельного топлива в США в обмен на ослабление санкций. Зеленский выразил протест, заявив, что с ним поступают несправедливо.

В ответ Трамп сказал, что Украине следует «найти нового президента».

Кушнер рассказал журналу, что сочувствует Зеленскому и пытался убедить Трампа прекратить нападки на него. Он объяснил свои усилия стремлением завершить конфликт и действовать в интересах Украины. При этом спецпосланник назвал привычку украинских властей вести переговоры публично контрпродуктивной.

По словам Кушнера, он пытался показать Зеленскому перспективу: после прекращения боевых действий и получения надежных гарантий безопасности президент сможет сосредоточиться на экономике и возглавить восстановление страны. Более широкой целью дипломатии Кушнер назвал перезагрузку отношений России и Европы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.