Строительство канализационно-насосной станции и сетей водоотведения продолжается в селе Мелихово муниципального округа Чехов. Объект необходим для реконструкции музея-заповедника А. П. Чехова, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мелихове строят канализационно-насосную станцию производительностью 350 кубометров в сутки и сети водоотведения для реконструкции музея-заповедника А. П. Чехова. Работы ведутся по госпрограмме министерства ЖКХ Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Строители завершили монтаж напорных коллекторов и установили обе емкости станции: приемную с автоматизированной решеткой и емкость насосной группы. Смонтированы 12 из 13 колодцев. Продолжаются прокладка сети на территории музейного комплекса и обратная засыпка котлована.

На напорном участке методом горизонтально-направленного бурения проложено 8,9 км трубопроводов — две линии длиной более 4,4 км каждая. На самотечном участке уложено 435 метров труб, осталось проложить 247 метров. Закрытый способ прокладки позволяет сохранить ландшафт культурного объекта.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что столь масштабная программа реализуется впервые: в работе находятся почти 200 объектов.

«Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения и КНС, отвечающие за надежное водоотведение. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», — сказал Кирилл Григорьев.

С начала строительства сотрудники управления технического надзора капитального ремонта провели 145 выездов на объект. Они проверяли соблюдение технологий и качество материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.