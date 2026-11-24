Выставка художницы Любови Калашниковой о старинном деревянном зодчестве Коломны начала работу 21 ноября в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». Экспозиция будет открыта до мая 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Деревянное коллективное» посвящен деревянной архитектуре Коломны и скрытой истории городских построек. Любовь Калашникова обращается к археологии и геологии, исследуя превращения материи во времени. Старые дома постепенно уходят под землю, но их материал становится частью новых геологических и химических процессов.

Калашникова — художница, исследователь и победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка» 2026–2027 годов. В живописи и работе с природными материалами она соединяет дерево, камень и историю. Зеленый цвет отсылает к древней древесине, со временем превратившейся в волконскоит, красный — к пластам красной глины коломенского края, из которой веками получали местные пигменты. Так земля, поглотившая старые постройки, возвращается в культуру как краска.

Еще одна часть проекта — книга художника, открытая для коллективного творчества. Рисунки, слова и комментарии участников становятся новыми слоями общей истории. Выставка предлагает взглянуть на деревянную архитектуру как на запись коллективной жизни, а на Коломну — сквозь глубинные временные пласты.

Экспозиция открылась 21 ноября в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» и будет работать до мая 2027 года. Подробнее о мероприятиях музея — на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.