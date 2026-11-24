Будущих родителей Апрелевки приглашают на выездную встречу Наро-Фоминского перинатального центра 11 декабря в 11:00. В программе — УЗИ, консультации и розыгрыш сертификата на роды, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр проведет для будущих родителей Апрелевки встречу с обследованиями, консультациями и презентацией возможностей центра и подготовки к родам.

Будущие мамы смогут пройти экспертное УЗИ и узнать пол ребенка. В программу также вошли консультация специалиста по грудному вскармливанию, йога-терапия с комплексом упражнений от тонуса и стресса, индивидуальные консультации и ответы на вопросы. Все участники смогут присоединиться к лотерее с главным призом — сертификатом на роды в родзале «Комфорт».

«Для нас важно, чтобы каждая семья чувствовала уверенность и спокойствие на пути к рождению ребенка. Мы хотим не просто рассказать о возможностях нашего центра, а подарить настоящее тепло, экспертную поддержку и атмосферу праздника», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Встреча состоится 11 декабря в 11:00 по адресу: Апрелевка, ул. Февральская, 40А, 5-й этаж, конференц-зал. Запись по телефону +7 (800) 550-30-03.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.