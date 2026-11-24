Сказали, что упал на нож: девушку задержали за ранение парня в Петербурге

В Санкт-Петербурге в отношении девушки, подозреваемой в тяжком преступлении, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

22 ноября в районе 2 часов ночи в полицию обратился мужчина. По его словам, в квартире дома 43 по 6-й Линии Васильевского острова его друг упал на нож, после чего потерял сознание.

Прибывшие полицейские задержали 21-летнюю девушку, которая в ходе ссоры ранила 20-летнего парня в грудь. Пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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