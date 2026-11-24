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Пробила плевру легкого: рыба-игла чуть не убила серфершу на Пхукете

Рыба-игла проткнула туристку на Пхукете во время серф-сессии — девушка едва не скончалась. Историю рассказал в соцсетях друг пострадавшей Владислав.

На девушку напала длинная рыба с острым носом. В какой-то момент она выпрыгнула из воды и проткнула серферше плевру легкого.

Девушка кое-как добралась до берега, на место происшествия вызвали скорую. Медики установили, что у пострадавшей пробита плевра легкого — орган начал сдуваться, девушка оказалась на грани смерти.

«Если бы скорая опоздала буквально на 10 минут, то могло бы все закончиться плачевно», — рассказал Влад.

Позднее ситуацию прокомментировала и сама пострадавшая. Она рассказала, что на нее напал сарган (другие названия — рыба-игла, морская щука). Главная узнаваемая черта такой рыбы — вытянутое узкое тело и вытянутые тонкие челюсти, которые образуют своеобразный «клюв».

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