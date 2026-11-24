В Шаховской сдали в аренду самый бюджетный участок недели на торгах

Участок под индивидуальное жилищное строительство в селе Белая Колпь в Шаховской стал самым бюджетным по итогам земельно-имущественных торгов в Подмосковье за 16–20 ноября 2026 года. Годовая аренда составила 122 546,21 руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 16 по 20 ноября 2026 года в Подмосковье провели 86 земельно-имущественных аукционов. Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно отмечает случаи, когда стоимость участков на торгах не меняется или растет незначительно.

Самый бюджетный участок в аренду за эту неделю находится в селе Белая Колпь муниципального округа Шаховская. Его площадь — почти 12 соток, назначение — индивидуальное жилищное строительство. В аукционе участвовали два претендента. Итоговая годовая арендная плата выросла минимально и составила 122 546,21 руб.

С начала 2026 года победителям торгов в Шаховской передали 119 земельных участков в аренду и 90 — в собственность.

На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ сейчас размещено более 2 тыс. лотов.

Комитет также публикует информацию о закупках и торгах Подмосковья в мессенджере МАКС. Там можно найти подборки актуальных лотов, сведения о проводимых торгах, выставленном имуществе и земельных участках, а также порядке подачи заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.