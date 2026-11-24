Уплата утильсбора при ввозе автомобиля не исключает доплаты после его продажи. Требования могут затронуть и нового владельца, сообщает Life.ru .

Федеральная таможенная служба (ФТС) дала разъяснения в ответ на запрос издания после случаев доначисления сбора владельцам уже зарегистрированных машин. При проверке таможня может выявить ошибки в первоначальном расчете или неполную уплату.

«Понятие „добросовестности приобретателя“ относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора», — пояснили в ФТС.

Покупка машины у другого собственника сама по себе не гарантирует отсутствия споров об утильсборе. Кто должен погасить недоимку, зависит от обстоятельств ввоза и действовавших на тот момент правил.

Особое внимание таможня уделяет автомобилям, которые ввезли через государства Евразийского экономического союза. Споры могут возникать из-за специальных формул расчета платежа и учета ранее уплаченных таможенных пошлин и налогов.

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