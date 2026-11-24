Дом в Испании и доход 5 млн рублей: что нашли у задержанного губернатора Чибиса

Задержанный ранее глава Мурманской области Андрей Чибис указал в сведениях о доходах и имуществе, что у него есть жилой дом в Испании площадью 176 «квадратов», и доход за прошлый год он указал 5,18 млн рублей, сообщает РБК .

Это прописано в данных, представленных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Источниками дохода указаны зарплата в правительстве области и проценты по вкладам в ВТБ.

Среди имущества задержанного губернатора значатся две квартиры в Москве площадью 133 и 76,2 кв. м и три земельных участка в Мурманской области (1158, 1080 и 435 «квадрата»). Глава области еще указал девять иных объектов недвижимости в собственности. Это нежилое помещение в столице площадью 17,9 кв. м и восемь нежилых зданий и сооружений в Мурманской области.

Что касается автомобилей, то в сведениях отмечено, что у него есть Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска, Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic 2011 года выпуска, Can-Am Outlander XM-R 800 EFI 2012 года выпуска и снегоход Arctic Cat Bearcat 2011 года выпуска. Общий остаток на шести банковских счетах составляет 7,22 млн рублей.

Чибис руководит регионом с 2019 года. До работы в Заполярье он был заместителем министра строительства и ЖКХ России. Весной 2024 года Чибис едва не погиб в Апатитах — тогда местный житель ударил его ножом в живот. С тяжелым ранением чиновника срочно отправили на операционный стол, и врачам удалось спасти ему жизнь.

Его задержали в 23 ноября. Чибиса обвиняют в хищении свыше 39 млн и растрате 1 млрд рублей. Он находится в статусе подозреваемого до определения меры пресечения, которую планируется избрать во вторник.

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