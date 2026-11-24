Земельный участок для личного подсобного хозяйства в Серпухове продали за 8,3 млн рублей — это самая высокая итоговая цена на земельно-имущественных торгах региона за 16–20 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 16–20 ноября 2026 года 86 земельно-имущественных аукционов. Максимальную итоговую цену зафиксировали в Серпухове.

Восемь претендентов участвовали в аукционе по продаже участка площадью чуть больше 24 соток для личного подсобного хозяйства. Начальная цена составляла 1 120 105,28 руб. В ходе торгов она выросла более чем в семь раз — до 8 311 179,38 руб. Побеждает участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один человек, он может приобрести лот по начальной стоимости.

Участки и помещения в Подмосковье можно найти на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Объекты доступны для выбора по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Также можно построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра. В Одинцовском округе на торгах доступно более 20 объектов, включая земельные участки в аренду и собственность.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС регулярно публикуют подборки актуальных лотов, сведения о торгах, поиске имущества и земельных участков, а также о подаче заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.